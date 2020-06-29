İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü

Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'de, ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatin sonunda güçlükle söndürebildi.


Olay, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankerler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik yoğun uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Meydana gelen yangında 6 hektarlık alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.