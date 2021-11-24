İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Su deposuna düşen işçi sedyeyle kurtarıldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta çalışan Ömer Çiftçi, su deposu bölümünde dengesinin kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler halata bağlı sedye ile düşen işçiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Çiftçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.