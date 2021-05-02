İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Leismann'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rodellaga, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Rodellaga'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.


25. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, rakip ceza alanına kadar topu sürerek ilerledi. Ali'nin ceza sahası önünden çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.


34. dakikada Ali Yavuz'un ceza sahasından yaptığı ortada kale ağzında Sakıb'ın vuruşu auta çıktı.


45. dakikada Rodellaga'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı.




Stat: Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci


Denizlispor: Abdülkadir, Sakıb, Mustafa, Leismann, Özer, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Hasan, Ali Yavuz, Rodallega


Yedekler: Ali Eren, Muhammet Ö., Dossevi, Ertuğrul, Özgür, Recep, Tusha, Sacko, Mesanovic


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail, Talbi, Emir, Morozyuk, Donsah (Tunay dk. 29), Abdullah, Andrade, Sabo, Samudio, Remy


Yedekler: Tarık, Selim, Melnjak, Meriah, Alberk, Michalak, Mithat, Skoda, Soderlund


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Andrade (Rizespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.