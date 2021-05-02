Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.
Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Leismann'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rodellaga, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Rodellaga'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, rakip ceza alanına kadar topu sürerek ilerledi. Ali'nin ceza sahası önünden çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.
34. dakikada Ali Yavuz'un ceza sahasından yaptığı ortada kale ağzında Sakıb'ın vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Rodellaga'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Denizlispor: Abdülkadir, Sakıb, Mustafa, Leismann, Özer, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Hasan, Ali Yavuz, Rodallega
Yedekler: Ali Eren, Muhammet Ö., Dossevi, Ertuğrul, Özgür, Recep, Tusha, Sacko, Mesanovic
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail, Talbi, Emir, Morozyuk, Donsah (Tunay dk. 29), Abdullah, Andrade, Sabo, Samudio, Remy
Yedekler: Tarık, Selim, Melnjak, Meriah, Alberk, Michalak, Mithat, Skoda, Soderlund
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Andrade (Rizespor)