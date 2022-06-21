İhlas Haber Ajansı

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Tonlarca soğan devrilen kamyondan yola saçıldı

Denizli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca soğan yola döküldü.

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca soğan yola döküldü.



Kaza, Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli-Fethiye karayolu üzerinde seyir halinde olan ve soğan taşıyan Hasan D. idaresindeki 31 AFF 647 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu virajı almayarak devrildi. Kazada kamyon hurdaya dönerken, tonlarca soğan ise çuval çuval yere döküldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol soğanların toplanması ardından trafiğe açıldı.

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