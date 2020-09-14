Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi

Denizli'ye, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerini kent girişinde polis ekipleri durdurdu. Narkotik köpeği Jibby'nin tepki vermesi üzerine vites kutusunun altına saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi üzerine narkotik ekipleri harekete geçti. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri kent girişinde şüpheli araçlarda aramalarda bulundu. Polis ekiplerinin çevirmesine takılan ve şüpheli davranışlar sergileyen araçta narkotik ekiplerinin göz bebeklerinden olan narkotik köpeği Jibby araçta arama yaptı. Jibby'nin tepkisi üzerine vites kutusunu açan polis ekipleri gördükleri manzara ile neye uğradıklarını şaşırdı. Yapılan detaylı aramada vites kutusunun altına saklanmış ve satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Satışa hazırlanmış 58 adet paket halinde 43 gram kokain ele geçirildi.