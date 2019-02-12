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Ağabeyine kızdı, aracına benzin döküp yaktı

Diyarbakır’da, ağabeyi ile tartışan bir kişi, park halindeki aracına benzin döküp yaktı.

Diyarbakır'da, ağabeyi ile tartışan bir kişi, park halindeki aracına benzin döküp yaktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, cadde önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ağabeyi ile tartışma yaşadı. Ağabeyinin yanından ayrıldıktan sonra elinde benzin bidonu ile tekrar bölgeye gelen şahıs, yanında getirdiği benzini ağabeyine ait kamyona döküp ateşe verdi. Kamyon kısa sürede alev topuna dönerken, sıkışma sonucu benzin deposunda patlama meydana geldi.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralananın olmadı. Güvenlik güçleri, bölgeye güvenlik şeridi çektikten sonra delil çalışması yaptı.


Olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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