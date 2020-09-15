Bağlar'da harabe ve kaçak yapıların yıkımı sürüyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve geldikten sonra görevlendirdiği yapı kontrol ve kaçak yıkım ekipleri, zamanla sahipleri tarafından terk edildiği için zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen 100 eski yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, yıkılmaya yüz tutan eski yapılar ve kaçak yapılaşma ile gündeme gelen ilçede çarpık kentleşme ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Son 1 buçuk yılda bu konuda önemli mesafe kat edilerek harabe yapılar ortadan kaldırıldı, kaçak yapılaşmaya izin verilmedi.

Yılların ihmali olan harabe yapılar ve kaçak yapılar bir bir yıkılarak bulundukları çevrede yaşayan vatandaşlar için güvenli hale getiriliyor. Malikleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek mahalle sakinlerinin kabusu haline gelen yapılar önce tespit ediliyor, ardında da belediye encümen kararı alınarak yıkım işlemlerine başlanıyor.

Vatandaşların şikayetleri yıkımlarda etkili oluyor

Kaynartepe, Muradiye, Fatih, Alipınar, Körhat, Mevlana Halit, Selahaddini Eyyübi, Şeyh Şamil gibi eski Bağlar bölgesinde yıkılmaya yüz tutan 100 kullanılamaz haldeki yapının yıkımı gerçekleştirilerek bulundukları alan temizlendi. Bu yapıların zamanla madde bağımlıları ve çeşitli istismarların kol gezdiği mekanlar haline gelmesi dikkat çekiyor. Vatandaşların şikayetleri de yıkım kararlarının alınmasında önemli rol oynuyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gelenek haline getirdiği mahalle ziyaretlerinde gündeme gelen şikayetler hemen değerlendirilerek işlemler hızlandırılıyor.

Kentsel dönüşüme hazırlık yapılıyor

İmar Kanunu ve mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen yapılarla da sıkı bir şekilde mücadele eden belediye ekipleri, bu yolla yapılan 25 yapıya müdahale ederek yıkımını gerçekleştirdi. Eski Bağlar bölgesindeki harabe ve kaçak yapı yıkımları ile ilçenin bu bölümü için planlanan kentsel dönüşümün de alt yapısı hazırlanmış oluyor. Bağlar Belediyesi, Kaynartepe Mahallesinde başlaması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili raporu geçtiğimiz aylarda hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuştu. Bakanlığın atacağı adımlara göre kentsel dönüşüme başlanması düşünülüyor.