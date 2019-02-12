Başarılı gelecek için doğru okul semineri

Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci ve Yazar Nesibe Aydın ile Eğitim Uzmanı Yazar Sait Görsoy, Diyarbakır'da 'Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul' semineri verdi.

Nesibe Aydın Okullarının Kurucusu, Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın ve Eğitim Uzmanı Sait Görsoy 2019 Eylül'den itibaren, Diyarbakır'da eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Okullarında, anaokulundan lise son sınıfa kadar verilecek eğitimle Diyarbakır'da fark oluşturacaklarını, sadece akademik anlamda değil, sanat ve sporda da başarılı bireyler yetiştireceklerini söyledi. Okullarında her yıl, Türkiye geneli yapılan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında yüksek başarılar elde edildiğini belirten Aydın, “Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) öğrencilerimiz de her yıl. Yurt dışındaki en prestijli üniversitelerden burslu kabuller alarak bizleri gururlandırıyorlar. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak 35 yıllık yayın, 20 yıllık dershane, 11 yıllık okul tecrübemizle mimarı olduğumuz ve tüm eğitim kurumlarının örnek aldığı okul ve dershane eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bu başarıları, dershane, özel öğretim kursu gibi yerlere gitmeden sadece okulumuzda aldıkları eğitimle gerçekleştiriyorlar. Başarıya giden yolda öğretmenin çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tüm okullarımızda olduğu gibi Diyarbakır okullarında da öğretmen seçimleri konusunda çok titiz bir çalışma yürütüyor, alanında çok iyi olan güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturuyoruz. Nesibe Aydın Okulları olarak, geleceğin aydın nesillerini yetiştirirken sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek için eğitim veriyoruz. Eğitim, bireyin hayatındaki en önemli yolculuktur ve bu yolculukta biz eğitimciler kadar siz ailelerin de sorumlulukları var. Eğitimin kitap okumak ile başladığını, okuduğunu anlayan ve yorumlayan öğrencinin hem derslerinde hem de sosyal alanlarda başarılı olacağını unutmamalısınız” dedi.

Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri velilere aktaran Yazar Sait Görsoy, okul tercihinin bireyin geleceği için verilecek en önemli karar olduğunu söyledi. Görsoy, "Seçim yaparken okulun sadece akademik başarısını ya da sadece sosyal başarısını değil, bu ikisini bir bütün olarak sorgulamalısınız. Çocukların gelişiminde en büyük görev, anne ve babanındır. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarınızla iletişimi kaybetmemeli ve çağın gerisinde kalmamalısınız. Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren vereceğiniz sorumluluklar, onların kendi kararlarını kendilerinin verebildiği bireyler olarak yetişmesini sağlar. Sorumluluk almayı bilen, akademik ve sosyal başarısı yüksek bireyler her alanda olduğu gibi iş hayatında da başarılı olur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nesibe Aydın Ankara Okullarında uzun yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan lise bölümündeki IBDP ile anaokulu ve ilkokul bölümlerindeki Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar programının (IBPYP) gerekli başvuru ve onaylarının ardından, Diyarbakır Okulları'nda da çok kısa bir süre içinde uygulanacağının müjdesi verildi.