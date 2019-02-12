Başkan Yüksel'den geleneksel sünnet şölenine davet

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan geleneksel sünnet törenine tüm vatandaşları davet etti.

Bismil Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında da faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların aileleri ile birlikte vakit geçirecekleri programlar yaparak toplumda ihtiyaç duyulan moral ve motivasyonun sağlanması için önemli çalışmalara imza atan Bismil Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik projeleri de uygulamaya devam ediyor. Son olarak sünnet şöleni programı tertip eden Bismil Belediyesi, 200 çocuğun sünnetini gerçekleştirilecek.

Sünnet öncesi çocuklar, Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki personeller eşliğinde Diyarbakır AVM ve çeşitli parklarda eğlenmeye götürülerek unutulmaz anlar yaşamaları sağlandı. Başkan Yüksel, 16 Şubat Cumartesi günü saat 1300'da gerçekleştirilecek sünnet şölenine tüm vatandaşları davet ettiklerini söyledi. Başkan Yüksel, "Bismil Belediyesi olarak park, yol, temizlik gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken bu tür etkinliklerle de beklentileri karşılamanın gayretindeyiz. Bu kapsamda bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini de 16 Şubat Cumartesi günü yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın eğlenebilecekleri gün yaşamalarını sağlamayı umuyoruz. Doğan düğün salonunda düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Şimdiden katılan yavrularımıza geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bismil Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sünnet şölenimizde bizlerle ve çocuklarımızla bu mutluluğu yaşamaya davet ediyorum” dedi.