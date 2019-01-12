Bilnet'te ‘Okul Kabul Sınavı' heyecanı yaşandı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından ‘Okula Kabul Sınavı' gerçekleşti. 2 bine yakın öğrencinin katıldığı sınav heyecanlı geçerek okulda hareketli bir gün yaşandı. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilere, tam burs ve fiyat indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacağı belirtildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Kabul Sınavı' yoğun ilgi gördü. Çocuklar sınav heyecanı yaşarken, veliler ise dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilere, tam burs ve fiyat indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacağı bildirildi. 4- 11. sınıflar arası öğrencilerinin katıldığı sınav için bekleyen velilere okul yönetimi tarafından çeşitli ikramlar verildi. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanoz, sınav sonuçlarını 18 Ocak Cuma günü ilan edeceklerini açıklayarak başarılı olan öğrencilere tam burs ve fiyat indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlayacaklarını söyledi. Sınava gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Avanoz, "Sınavı sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde gerçekleştirdik. Rekor bir katılım oldu. Bu durum halkımızın okulumuza olan güveninin göstergesidir. Başarılı olan öğrencilere kayıt konusunda çok büyük avantajlar sağlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı okulumuza davet ediyoruz" dedi.