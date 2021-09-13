Bismil'de Millet Bahçesi yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 85 dönümlük alanda Millet Bahçesi oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu'nun 11 Eylül'de temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunan Bismil'de bakımsız olan parkın Millet Bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçelerde vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalarını Bismil'de sürdürüyor.

7'ten 70'e herkes hoşça vakit geçirebilecek

İlçe merkezinde bulunan 85 dönümlük alanı yeniden projelendiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, parktaki yeşil alanı 45 bin metrekareye çıkaracak ve alana 380 yeni ağaç ile 1550 çalı dikecek. İçerisinde mescit, seyir terası, basketbol ve sentetik futbol sahası, bulunacak parkta vatandaşların spor yapması için bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kurulacak. Parkın çevresi ve içinin ışıklandırılması için 106 aydınlatma direği takılacak.

İlçede, vatandaşa rahat nefes alacağı yeşil alana kazandırmak için çalışmalarını başlayan ekipler, altyapı ve üst yapı çalışmalarını 130 gün içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyor.