Bismil'e yeni Emniyet Müdürlüğü binası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, belediye hizmet binası ve sosyal tesis olarak inşa edilen bina, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlık lojmanları ile takas edildi. Bunun yerine yapılacak olan kent meydanı, otopark ve sosyal tesis için ihale aşamasına gelindi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlık lojmanların yerine yapılacak olan kent meydanı ile ilçeye ferah bir görünüm kazandırılacağını belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçedeki trafiği azaltmak ve ilçe merkezin de büyük bir meydan açmak için belediye tarafından yaklaşık 12 milyon liraya yapılmış olan hizmet binasının tamamlandığını, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından trampa işlemlerinin de bittiğini söyledi. Kaymakam Yüksel, “Önümüzdeki günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlık lojmanı taşınarak yıkım işlemine başlanacaktır. Emniyet binası ve Kaymakamlık lojmanları kalkacak yerine yer altı otoparkı ve kent meydanı belki millet bahçesi olacak şekilde hizmete açmayı hedefliyoruz. Ek olarak ta hakim, savcılık lojmanları ve emniyet lojmanları olmak üzere 20'şer daire olarak 2 blok daha yapıldı” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerine taşınması ile beraber kente daha konforlu bir asayiş sağlayacağını aktaran Kaymakam Yüksel, “Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınması ile beraber emniyet mensuplarımız daha rahat ve konforlu bir ortamda ilçemize asayiş ve diğer hizmetlerini gerçekleştirmeye başlayacak. İlçemize ve Emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Devlet yatırımları yönünden altın bir dönem başladı”

Kaymakam Yüksel, kayyum döneminde Bismil'de birçok kamu yatırımının da hizmete girdiğini vurgulayarak, ilçenin sadece belediye yatırımları değil, devlet yatırımları yönünden de altın bir dönemi yaşadığını dile getirdi. Kaymakam Yüksel, “İlçemiz kayyum döneminde sürekli gelişen, büyüyen ve değişen bir trend yakaladı. Yeni yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesiyle beraber ilçemiz hak ettiği, özlem duyduğu noktalara inşallah gelmeye başladı” şeklinde konuştu.