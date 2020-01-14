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Büyükşehir Belediyesi çocukları yaşlılarla buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kuşaklar arası öğrenme programı kapsamında anaokulu öğrencilerini yaşlılarla buluşturdu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, düzenlediği kuşaklar arası öğrenme etkinliğiyle anaokulu öğrencilerini yaşlılarla buluşturdu. Sümarpark Ortak Yaşam Alanı'nda yer alan Yaşlılar Birimi'ndeki buluşma, miniklerin ve yaşlıların aynı masayı paylaşarak yaptıkları kahvaltıyla başladı. Kahvaltının ardından çocuklar, yaşlılarla sohbet etti. Yaşlılar, çocuklarla yakından ilgilenerek merak ettikleri soruları yanıtladı. Buluşmada yaşlılar ve çocuklar neşeli dakikalar geçirdi.


Yaşlılar Birimi'ndeki programlarını tamamlayan minik öğrenciler, daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın meslek edindirme amacıyla açtığı sanat kurslarını ziyaret etti. Kurs eğitmenleri, ürettikleri ürünler hakkında çocuklara bilgi verdi. Aşçı çıraklığı kursunda minik öğrenciler kursiyerlerle birlikte hamurlarla oyunlar oynadı. Sanat kursları ziyaretinden sonra minik öğrenciler, Engelliler Şube Müdürlüğü'nün engelli bireylere yönelik açtığı kursları gezdi. Çocuklara, görme engellilerin yararlandığı sesli kütüphane ve Braille alfabesiyle ilgili bilgi aktarımı yapıldı. Engellilerle bir süre zaman geçiren çocuklar, daha sonra müzik atölyesinde engelli ağabeyleriyle birlikte şarkılar söyledi.

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