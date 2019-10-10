Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan Mahallesi'nde bulunan Şeyh Said Caddesi'nde 4 dekar sathi kaplama çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan Mahallesi'nde bulunan Şeyh Said Caddesi'nde 4 dekar sathi kaplama çalışması yaptı. 450 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolda temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yaklaşan kış mevsiminde vatandaşların yolu daha rahat ve güvenli kullanabilmeleri amacıyla sathi kaplama çalışması yürüttü. Çalışmayı tamamlayan ekipler, cadde ve siteler arasındaki bağlantı yollarını da asfaltladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürecek.