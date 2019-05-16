Dicle Elektrik'ten hayat kurtaracak proje

En tehlikeli iş kollarından biri olan dağıtım sektöründe hizmet veren Dicle Elektrik, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onayı alınan ve çalışmaları başlatılan proje ile sektörde yaşanan iş kazalarını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Dicle Elektrik AR-GE Merkezi'ndeki mühendisler, hem sektör çalışanları hem de tüketicilerin yararına projeler geliştirerek bunları hayata geçirmeye devam ediyor. Merkezde son olarak, zaman zaman can kaybı veya yaralanmalar neden olan iş kazalarının önlenebilmesi için ‘OG Seviyelerindeki Elektrik Alana Duyarlı Lüminesans Nanokompozit Sensör Geliştirme' adıyla uygulandığında iş kazalarını önleyerek hayat kurtaracak bir proje geliştirildi.

Bir milyon liralık proje

Kabulleri alınan ve sözleşme aşamasında olan projede Dicle Elektrik mühendisleri, elektrik hattına yaklaştığında çalışma yapanları uyaran bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde çalışma alanında elektrik enerjisi olup olmadığı görsel olarak çok net fark edilebileceği için çalışan personel gerekli tedbirleri alabilecek. Bu sayede unutulan veya ihmalden dolayı çalışma alanında bulunan elektrik akımı tamamen kesilerek, olası iş kazaları önlenmiş olacak. Elektrik dağıtım sektöründe özellikle de ölümlü iş kazalarının kayda değer bir kısmının elektrik akımına kapılma nedeniyle gerçekleştiği göz önüne alındığında bu projenin uygulandığında çok can kurtarabileceği bildiriliyor. Uygulandığında çok sayıda sektör çalışanının hayatını kurtaracak olan bu projenin uygulama süresi 15 ay, maliyeti ise bu günkü rakamlarla bir milyon lira olacak.

EPDK'nın kabul ettiği proje

AR-GE Merkezi'nde daha birçok faydalı proje geliştiren Dicle Elektrik'in kısa süre önce de ‘Image Processing - Resim İşleme İle Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliştirilmesi' Projesi EPDK tarafından kabul edilmişti. İnsansız hava araçlarına takılacak kamera ve sensör sistemleri ile alınacak görüntüler, yapay zeka algoritmaları ile işlenerek, elektrik şebekesine yapılan müdahalelerin otomatik olarak tespit edilmesine dayanan proje sayesinde, her yıl milyonlarca liralık ekonomik kayıp önlenecek. 2 milyon liralık bu projenin kısa süre sonra hayata geçirilebileceği öğrenildi.