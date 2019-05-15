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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak durabildi

Diyarbakır’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi.

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.



Olay, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp karşı şeride yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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