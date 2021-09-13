Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur'an kurslarının açılış programına katıldı

Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur'an kurslarının açılış programına katıldı.

Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur'an kurslarının açılış programı Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa, Diyanet İşleri Başkan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, ilim, irfan ve muhabbet ocağı Kur'an kurslarında yeni bir eğitim döneminin başlamasının sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını, gönülleri, haneleri ve tüm hayatı Kur'an nuruyla aydınlatmasını temenni eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma ve milletin manevi hayatına rehberlik etme amacıyla yetişkinlere, aileden topluma, eğitimden yayıncılığa kadar pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktardı. Erbaş, “Vatandaşlarımızın ve nesillerimizin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarımızı büyük bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz. Hamdolsun, bugün alanında uzman hocalarımızla her yaştan ve her seviyeden kardeşlerimize Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda 4-6 yaştan hafızlığa, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bunların içinde özellikle nicelik ve nitelik bakımından sürekli gelişme gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın, milletimiz tarafından büyük bir teveccüh gördüğünü iftiharla ifade etmek isterim. Bu kurslarımızda çocuklarımız, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğreniyor. Peygamberimizin örnek hayatıyla çocuklarımız tanışıyor. Sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan güzel ahlak ilkelerini öğreniyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğreniyor. İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle erken yaşta tanışan çocuklarımız aynı zamanda Kur'an kurslarımızda yapılan fiziksel etkinliklerle de el becerilerini ve zihinsel yeteneklerini geliştiriyorlar” dedi.

Diyarbakır'ın dini önemine işaret eden Karaloğlu, bu açılışın Diyarbakır'a yakıştığını kaydetti. Vali Karaloğlu, “Diyarbakır 1382 yıldır İslam'la şereflenmiş bir şehir, ifade edildi Anadolu'da fethedilen, 639'da Hz. Ömer döneminde fethedilen ilk şehir ve Kur'an Anadolu'da ilk burada tedris edildi. Burada medreselerde bilim insanları Kur'an-ı Kerim'i ve diğer ilimleri öğrendiler, öğrettiler, Anadolu'yu aydınlattılar. İşte bugün bu törenin burada yapılması o bakımdan çok önemli” şeklinde konuştu.

Daha sonra Kur'an kurslarına katılan çocuklar ve veliler duygularını paylaştı. Kur'an kursu öğrencilerinin sahnelediği gösterinin ardından şiirler okundu.