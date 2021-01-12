Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlere malzeme desteğinde bulundu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteği ile gerçekleşen malzeme dağıtım töreni öncesi Vali Münir Karaloğlu veteriner hekimlerle bir araya geldi. Malzeme dağıtım töreni Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Eroğlu'nun konuşmasının ardından veteriner hekimlere seslenen Vali Karaloğlu, Diyarbakır tarımsal ve hayvansal üretim bakımından dünyanın en eski bölgesi yukarı Mezopotamya'da, buğdayın, arpanın, nohudun ilk üretildiği, tarımsal faaliyet olarak ilk yapıldığı topraklar olduğunu söyledi. Koyunun, keçinin, sığırın ilk evcilleştirildiği topraklarda olduklarını belirten Vali Karaloğlu, ''Dolayısıyla bu şehirde tarım ve hayvancılık şehrin tarihsel mirasına da sahip çıkma anlamına gelir. Diyarbakır'ın 2 milyon küçükbaş ve 700 bin büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2 milyon 700 bin hayvanla ülke genelinde üçüncü sırada. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs gibi birçok hastalığın hayvandan insana bulaştığını insan ve toplum sağlığını, gıda güvenliğini korumak için hayvan sağlığını da korumak önemli. Sayısal oranlara bakıldığında veteriner hekimliğin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Veteriner hekimliğin dünyanın en eski mesleklerinden birisi ve gelecekte de en önemli mesleklerden birisi olacak. Hayvandan insana bulaşan hastalıklara açık bir meslek. Onun için onları koruyucu elbiseler malzemeler noktasında bizde birliklerle beraber Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olmaya çalıştık. Ben bugün bu yapmış olduğumuz desteğin veteriner hekimlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Diyarbakır'ımız bundan sonra da hem tarımsal faaliyetlerde hem hayvansal faaliyetlerde yine ülkemizin en önemli merkezi olmaya devam edecek'' dedi.