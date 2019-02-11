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Diyarbakır'da 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ’Doğaçlama Doğudan Yükseliyor’ sloganıyla ilkini düzenlediği, çeşitli atölye, söyleşilerle birlikte 7 tiyatro oyununun sahneleneceği 1.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Doğaçlama Doğudan Yükseliyor' sloganıyla ilkini düzenlediği, çeşitli atölye, söyleşilerle birlikte 7 tiyatro oyununun sahneleneceği 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali Metin Güler'in açılış konseriyle başladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro sanatını sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 'Doğaçlama Doğudan Yükseliyor' sloganıyla ilkini düzenlediği 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali tiyatro sanatçısı Metin Güler'in konseri ile start aldı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda tiyatroseverin katıldığı dinletide sanatçı Güler, seslendirdiği türkülerle müzik ziyafeti sundu. Açılış etkinliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici'nin okuduğu şiirler katılımcılardan alkış aldı.


Festivalin, 17 şubat Pazar gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

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