Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde dün düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaköy ilçesi Bozbağlar köyü mülki sınırları içerisinde jandarma özel harekat timlerinin katılımı ile operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonel faaliyet esnasında, 11 Ocak 2019 Cuma günü bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temas neticesinde, Zinarin Berxwedan kod isimli Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod isimli Suzan Çelik isimli, üzerlerinde bulunan 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 76 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası patlayıcı madde imha timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.