Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bünyesinde kurduğu gıda denetim ekipleriyle sahada denetimlerini rutin şekilde sürdürüyor. Ekipler 3 ayda 4 merkez ilçede 2 bin iş yerinde hijyen ve gıda denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçede 1 Ocaktan itibaren gıda ürünü satışını yapan ve depolayan 2 bin iş yerini hijyen açısından denetledi. Yapılan denetimlerde gıda ürünü satışı mevzuatına aykırı şekilde hareket eden iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Gıda denetim ekipleri, yaptıkları denetimlerde iş yerlerinde çalışanlara yönelik işbaşında hijyen eğitimi de verdi.

40 kilogram bozuk et ürününe el konuldu

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, kentteki marketlere yönelik bugün yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş 40 kilogram bozuk kırmızı ve beyaz ete el koydu. Tutanak karşılığında el konulan, kırmızı ve beyaz et çöp depolama sahasında kontrollü bir şekilde bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi, gıda ürünü satın alımında vatandaşları uyararak ürünlerin üzerlerinde yer alan son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve şüpheli gördükleri durumları ALO 153 hattına bildirmelerini istedi.