Diyarbakır'da futsal müsabakaları sona erdi

Diyarbakır'da Okullar Arası Futsal İl Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda, kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu göğüsledi.

Birçok takımın yer aldığı futsal müsabakalarında, kızlar kategorisinde Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu şampiyon oldu. Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Ramazan Erin, büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından il birincisi olduklarını söyledi. Erin, “Müsabakalar zorlu ve çekişmeli geçti. Fakat güçlü bir ekip oluşturduğumuz için hedefe ulaşmakta zorlanmadık. Tüm maçlarımızı kazanarak, Diyarbakır şampiyonu olduk. Şampiyonluğa da büyük bir başarı örneği göstererek ulaştık. Oynadığımız tüm maçları kazandık, hiç gol yemeden ve 53 gol atarak Diyarbakır şampiyonu olduk. Artık bölge müsabakalarına katılacağız. Hedefimiz önce bölge şampiyonasında başarılı olmak ve Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaktır. İnşallah bu hedefe ulaşır ve bize destek olanları mutlu ederiz” dedi.

Erin, kendilerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen okul müdürleri Mehmet Şehmus Kurul ve idarecilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.