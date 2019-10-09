İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.


Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi. Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, Ayşegül Biçer, çocuğunun Fırat'ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP'yi yakacağını söyledi. Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.