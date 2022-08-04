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Diyarbakır'da otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki Özcan K.'ya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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