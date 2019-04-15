İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5’i ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5'i ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe çıkış yolunda meydana geldi. 33 RA 274 plakalı otomobil sollamaya geçtiği sırada Bingöl istikametinden gelen 33 SP 982 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 2 kişinin öldüğü, 5'i ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi,


Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede karayolunun tek şeridini kapatırken, trafik akışını açık şeritten sağladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.