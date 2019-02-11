İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.


Olay, bağlar ilçesinde bulunan Cemiloğlu Caddesi önünde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, cadde önünde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, bir kişi boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kavganın yaşandığı bölümü şeritle kaplayarak vatandaşların bölgeye girmesini önledi. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları tespit ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmayı film izler gibi izledi.


Olaya karışan tarafların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.