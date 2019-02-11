Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, bağlar ilçesinde bulunan Cemiloğlu Caddesi önünde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, cadde önünde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, bir kişi boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kavganın yaşandığı bölümü şeritle kaplayarak vatandaşların bölgeye girmesini önledi. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları tespit ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmayı film izler gibi izledi.

Olaya karışan tarafların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.