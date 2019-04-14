Diyarbakırspor 1. Amatör Lig'de şampiyon oldu

Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

6 sezon önce amatöre düşen Diyarbakırspor, Amatör Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayarak Diyarbakır 1. Amatör Liginden Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Seyrantepe Stadı'nda oynanan Çamlıca Gençlikspor maçı öncesinde kupa töreni ve şampiyonluk kupası düzenlendi. Tribünleri dolduran çok sayıda taraftar, meşaleler ve koreografiler açarak şampiyonluğu kutladı.

Diyarbakırspor'da görev yapmış olan eski futbolcu ve teknik adamların da katıldığı şampiyonluk kutlamasında kupa kulüp başkanı Şehmus Akyıl'a takdim edildi. Kutlamalara katılan eski futbolcular duygusal anlar yaşadı. Eski futbolcular organizasyondan dolayı GSYD ve Diyarbakırspor yöneticilerine teşekkür etti. Kupayı alan futbolcular büyük bir coşku ile tribünlere koşarak şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı.

Öte yandan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç tribüne astığı pankartlarla Diyarbakırspor'un şampiyonluğunu kutladı.