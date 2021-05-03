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Diyarbekirspor, şampiyonluğu şehir turu ile kutladı

Misli.

com 3. Lig 1. Grubu birinci tamamlayarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluğunu takım oyuncuları ve yöneticiler ile kentte otobüsle şehir turu atarak kutladı.


Son hafta maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'un şampiyonluğu uzun yıllardır başarıya hasret kalan bölgede büyük sevinçle karşılandı.


com 3. Lig 1. Grupta 68 puanla şampiyonluğa uzanan Diyarbekirspor, kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Diyarbekirspor'a şampiyonluk ve Arnavutköy Belediyespor'a da Play -Off için 1 puanın yeterli olduğu maç 0-0 bitmişti. Pandemi nedeniyle tam kapanma yaşanırken, gerekli izinlerin yerine getirilmesiyle Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, polis eskortu eşliğinde kentte şehir turu atarak şampiyonluk sevincini taraflarıyla paylaştı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlardan evlerinin camlarından, balkonlarından destek verirken, bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.


Takım konvoyu, müzik eşliğinde şehir turunu kulüp tesisine girerek tamamladı.

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