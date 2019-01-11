İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbekirspor'dan bir transfer daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.


Yeşil kırmızılı ekip, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliği'nden Aytaç Deniz, Serik Belediyespor'dan Taner Çelik, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk'tan sonra Darıca Gençlerbirliğinden Raşit Sevindir'i de renklerine bağladı. Önceki gün resmi sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu, Diyarbekirspor'un Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.