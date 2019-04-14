DÜ'de Dünya Sağlık Haftası etkinliği

DÜ Farkındalık Kulübü tarafından gerçekleştirilen Dünya Sağlık Haftası etkinliğine üniversite hocaları, hastane çalışanları ve öğrenciler katıldı. Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik davul zurnayla renklendirildi. 3 saat sonra son bulan etkinlik öğrenciler tarafında ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşma yapan DÜ Farkındalık Kulübü Başkanı Azat İleri, festival ve şenlik tadında bir kutlamayla etkinliği gerçekleştirdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. İleri, "Sağlığın geliştirilmesi sadece hastalıkları tedavi ile değil önleyici çalışmalar ile desteklenmelidir. Bu amaçla üniversitemizin yetiştirdiği sağlık elemanlarının bir diğer görevi sadece tedavi edici sağlık hizmetlerinin de aktif olarak görev almak değil gerek gönüllü gerek örgütlü koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetlerinde çalışmaları olmalıdır” dedi.