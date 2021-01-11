Ergani Belediyesi kırsal mahalle yollarını kilitli parke taşı ile döşüyor

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarını kilitli parke taşı ile döşeyip stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerden Yolbulan, Karşıbağlar, Aşağı Bitikçi, Yukarı Bitikçi, Sallar, İncehıdır, Bereketli, Yapraklı, Demirli, Aşağı Kuyulu, Yukarı Kuyulu, Karpuzlu, Dallıdağ, Sabırlı, Karaburçak, Akçoban, Çakartaş, Kavaklı, Alitaş, Yolköprü, Sökündüzü, Gözekaya, Armutova ve Kortaş olmak üzere 24 mahallemizde kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri, okul, taziye evi, mezarlık, cami gibi ortak kullanım alanlarında ulaşım koşullarını iyileştirdi.

Kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetlerin halkımıza ulaştırılması için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.