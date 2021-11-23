Güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı, katil zanlısı iş yerinde yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 13 yıldır husumetli olduğu öz amcasını öldüren zanlı, iş yerine giderek hiçbir şey olmamış gibi mesaiye başladı. Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Olay, 19 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm giyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), kendisini takip eden şahıs tarafından hunharca katledildi. Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı öz yeğeni kıyafetlerini yıkamaya vererek iş yerinde mesaiye başlamış

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, titizlikle yürüttükleri araştırmada, Ali Kaya'yı katleden katil zanlısının öz yeğeni Mehmet Kaya olduğunu tespit etti. Katil zanlısı, yaklaşık 1 buçuk saat sonra çalıştığı kurumda ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olay anında giymiş olduğu bütün kıyafetlerin yeni yıkandığı, detaylı üst aramasında Mehmet Kaya'nın kıyafetlerinde maktule ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izlerinin görüldüğü açıklandı.

Mehmet Kaya ve olaya karışan ağabeyi S.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.