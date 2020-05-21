Hayat kurtarmak için kan bağışında bulundular

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ve gıda denetim ekipleri, Kızılay'a kan bağışında bulunarak yeni tip korona virüs salgını sürecinde örnek bir davranışa imza attı.

Yeni tip korona virüs salgını mücadelesine destek olmak için geçtiğimiz günlerde pandemi görevi gören Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi çalışmalarına yemek ikramında bulunan Bağlar Belediyesi, bu kez Kızılay'ın kan stokuna katkıda vermek için kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Bankası yetkilileri, örnek davranışı nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"Tüm vatandaşlarımız kan vermek için duyarlı olmalı”

Kızılay'ın ‘Kan stoklarımız düşüyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz' çağrısı üzerine harekete geçtiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Beyoğlu, “Kan vermek hayat kurtarır. Kızılay bu konuda önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Hepimizin her an için kana ihtiyacı olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.