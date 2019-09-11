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HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.


Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ağlayan ailelerle sohbet edip acılarını paylaşan Gökçek'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.


Ziyaretin ardından Gökçek ve beraberindekiler HDP Diyarbakır il binasının önünden ayrıldı.

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