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Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyat temizlendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçeleri’ne dökülen hafriyatlar, Sur Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatlar, Sur Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçelerine hafriyat döküldüğü iddiası üzerine harekete geçen Sur Belediyesi ekipleri, alanda incelemelerde bulunup temizlik çalışması başlattı. İki gün önce başlatılan temizlik çalışması bugün tamamlandı.


Konu ile ilgili bilgi veren Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların Sur Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü ekiplerince tamamen kaldırıldığını söyledi. Kaymakam Çiftçi, alanın çöplerden temizlendiğini ifade ederek Hevsel Bahçeleri'nin 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz bir şekilde doğal hayata hizmet vereceğini ifade etti.

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