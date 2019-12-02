Kayapınar Okuyor kitap kampanyası devam ediyor

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen birinci dönem veli toplantısı öncesinde okulun konferans salonunda toplanan veliler, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un öncülük ettiği ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk'ün teşvik ettiği Kayapınar Okuyor projesi çerçevesinde öğretmenlerle beraber kitap okuma saati gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Cengiz Cengiz, amaçlarının Kayapınar'da okuma alışkanlığını bir nebze olsa da artırmaya katkıda bulunma velilerimizin duyarlılığı ile öğrencilerimize okuma alışkanlığına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, tüm velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Tarih öğretmeni Tekin Şeker, ise her gün ilk dersimizde öğrencilerimiz ile beraber 15 dakikalık kitap okuma etkinliğini düzenlediklerini belirterek velilerimizin de çocuklarının yaptığı bu uygulamadan haberdar olmalarını ve okumanın önemini hissettirme amacında olduklarını söyledi.

Öğrenci velilerinden Mustafa Bars da, toplantıda böyle bir uygulamanın olduğunu görünce şaşırdığını ancak kitap okuma ile beraber aslında eksik olan bir yönünün açığa çıktığını ifade ederek, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.