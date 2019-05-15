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Köpeklerin saldırısından terliklerini çıkarıp koşarak kurtuldu

Diyarbakır’da gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, terliklerini çıkarıp kaçarak kurtuldu.

Diyarbakır'da gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, terliklerini çıkarıp kaçarak kurtuldu.


Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Şair Sırrı Sokak'ta yaşandı. Önceki gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından terliklerini çıkarıp kaçarak kurtulan kişi, daha sonra inşaat görevlisinin yardımıyla terliklerini alıp bölgeden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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