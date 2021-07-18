Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları, Kurban Bayramı arifesinde ve ilk gün vatandaşların, ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yeniköy, Şehitlik, Alipınar, Mardinkapı ve Çiftehavuzlar Mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmasında 107 personel, yol yıkama ve süpürme araçları görev yaptı. Yol yıkama aracı mezarlıklardaki ana arterlerde yer alan kaldırımları tazyikli suyla yıkadı. Süpürme aracı ise yol kenarlarını atıklardan arındırdı. Temizlik çalışmasında yer alan 107 personel, gruplara dağılarak mezarlık aralarında çevreye gelişi güzel atılan evsel atıkları topladı. Mezarlıkların pırıl pırıl temizlendiği çalışmada toplanan atıklar, bertaraf edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi çöp aktarma istasyonlarına araçlar aracılığıyla aktarıldı.