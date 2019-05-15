Minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Taşçıer'i ziyaret etti

Diyarbakır Evliya Çelebi Anaokulu öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever eTwinning renklerle hayat bulan taşlar projesi kapsamında okul müdürü Esin Gündüz Karakuzu ve öğrencileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Evliya Çelebi Anaokulu öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever, bu projeyi Konya Akşehir Engili Hasan Doğan İlkokulu öğretmeni Şule Kurt ile ortak yürüttüklerini belirtti. Konya Akşehir Engilli Hasan Doğan İlkokulundan gelen hediyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer'e sunan Gülseven, 2018 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde katıldıkları Code Week etkinliğinden aldıkları Avrupa Birliği mükemmellik sertifikasını da Taşçıer'e taktim etti.

Taşçıer, projenin güzel bir çalışma olduğunu belirterek öğretmen Nursel Gündüzalp Gülsever ve minik öğrencilerini tebrik etti.