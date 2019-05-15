Mızraklı, Bilgi Evi'ni ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Bilgi Evi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret edip eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yürüttüğü alanlarda incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Bilgi Evi'ni ziyaret eden Mızraklı, çalışmaların seyri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilgi Evi'nin altında bulunan Millet Kıraathanesi'ni de gezen Mızraklı, ders çalışan öğrencilere başarılar diledi. Kıraathaneyi inceleyen Mızraklı, öğrencilerin ders çalışmasını engellememek için ilgili amirlerden kıraathane dışına çıkarak bilgi aldı.

Daha sonra Bilgi Evi'ne geçen Mızraklı, yetkili eğitmenlerle görüştü. Bilgi Evi Kütüphanesi'ni gezen ve eğitmenlerle kütüphane hakkında görüş alışverişinde bulunan Mızraklı, kütüphanenin önemine dikkat çekerek, yeterli miktarda kitap bulunması gerektiğini belirtti.

Mızraklı, Bilgi Evi öğrencilerin satranç eğitimi gördüğü atölyeyi de ziyaret ederek çocuklarla birlikte satranç oynadı.