Mızraklı, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, kentin gelişimi için yeni bir turizm eylem planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Sur ilçesinde yer alan Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Personeller tarafından kapıda karşılanan Mızraklı, daha sonra kapalı alanda personellerle bir toplantı yaparak çalışmalar, projeler ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Cemilpaşa Konağı'nda yürütülen faaliyetlerle ile ilgili çalışanlar tarafından bilgilendirilen Mızraklı, kentin gelişimi için yeni bir turizm eylem planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mardinkapı-Kabe Köprü hattında yenileme çalışmalarının başladığını dile getiren Mızraklı, Mardinkapı-On Gözlü Köprü bölümünde yer alan istinat duvarlarının kentin tarihi simgeleriyle süslenmesiyle ilgili personellerin fikrini aldı.

Gastronomi alanının son dönemlerde turizm alanında oldukça önem kazandığını ve bölge ile kentin bu anlamda oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Mızraklı, gastronomi ile ilgili de ciddi bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Basımı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kentteki yemekleri tanıtan “Meyir” adlı ansiklopediyi inceleyen Mızraklı, kentin gelişimi için yeni bir turizm eylem planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Turizm eylem planında her kesimin görüşünün önemli olduğunu aktaran Mızraklı, konaklama hizmetleri ve tur seyahat acenteleriyle bir platformun oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı personelleriyle yapılan toplantının ardından Mızraklı, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nin farklı bölümlerinde sergilenen tarihi eserleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

"Kentte yaşayan bütün insanlara borçluyuz"

Kent Müzesi'nden ayrılmadan önce personellerle tekrar bir araya gelen ve potansiyel olarak çok şey yapabileceklerinin altını çizen Mızraklı, bunun için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Borçluyuz hepimiz, ayağımızı bastığımız yere borçluyuz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Kentte yaşayan bütün insanlara borçluyuz. Bu dünyadan göçüp giderken en azından ardımızda bir şeyler bırakmamız gerekir. Bunun içinde zeki ve çalışkan olmalıyız" dedi.

Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi ziyaretinin ardından Mızraklı, Gazi Caddesi'nde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait turizm bürosunda incelemelerde bulundu. Turizm bürosu bahçesine cam bölmeler içinde yerleştirilen ve sanatçı Fesih Gündoğar tarafından yapımı 21 yılda tamamlanan Suriçi Maketi'ni inceleyen Mızraklı, emeğinden dolayı Gündoğar'ı tebrik etti. Yeni Sur çalışması hakkında Gündoğar'dan bilgi alan Mızraklı, çalışmanın nerede sergileneceği ile ilgili de sanatçıyla fikir alışverişinde bulundu.