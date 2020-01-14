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Silvan'da kazanım değerlendirme sınavı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavı yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavı yapıldı.


Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan kazanım değerlendirme sınavına 3 bin 460 öğrenci katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, beraberindekiler ile birlikte sınav merkezlerini ziyaret etti. Öter, öğrencilerin durumlarını görmek,gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini tespit edip önlem almak bakımında oldukça faydalı olduğunu söyledi. Öter, "Silvan'da 2 bin 700 8'inci sınıf öğrencisi ile 760 12'inci sınıf öğrencisi kazanım değerlendirme sınavına katıldı. Öğrencilerin durumlarını görmek, gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini tespit edip önlem almak bakımında oldukça faydalı olan deneme sınavları öğrencileri gerçek sınav ortalamalarında hazırlıyor. Bu bilinçle öğrencilerimize deneme sınavları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

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