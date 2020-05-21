Tedbirler gevşetildi, Güzellik Atölyesi hizmetine başladı

Türkiye genelinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılmıştı. Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da 11 Mayıs itibariyle güzellik salonları, berberler, kuaförler tedbirlere uyulması şartı ile yeniden açıldı. Diyarbakır'ın Enleri Altın Toprak Organizasyonunda Diyarbakır'ın en iyi güzellik merkezi seçilen Güzellik Atölyesi de tüm hijyen kurallarına uyarak danışanlarına hizmet vermeye başladı.

Güzellik Atölyesi kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın, lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, bölgesel incelme, selülit tedavisi ve güzelliğe dair tüm işlemleri ile Diyarbakır'ı güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Özaydın, "Bilindiği üzere güzellik ve estetik sektörü hassas bir sektör, hata kabul etmiyor. Bizler de korona virüs sürecinde gerekli tedbirlerimizi aldık. Danışanlarımıza maskesiz hizmet veremiyoruz. Randevularımızı daha seyrek alıyoruz. Fazla bekleme olmaması açısından bekleme salonumuzu kapattık. Tek kullanımlık sarf malzemeleri kullanıyoruz. Hijyen kurallarına zaten uyuyorduk. Ancak bu süreçte hijyen kurallarını daha sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Güzellik Atölyesi Diyarbakır ve tüm bölge halkına en iyi hizmeti verme vizyonuyla son dönemlerde çok yoğun talep gören güzellik ve estetik sektöründe bir marka olma yolunda ilerlemektedir" dedi.