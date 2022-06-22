İhlas Haber Ajansı

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Toptancılar sitesinde çıkan yangın söndürüldü, iki itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde yangın çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıkan yangın saatler sonra söndürüldü. İki itfaiye eri dumandan etkilendi.


Alınan bilgiye göre, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, saatler sonra yangını kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.


Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yangının çıkış nedeninin detaylı raporun hazırlanmasıyla tespit edileceği kaydedildi.

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