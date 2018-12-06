YADER Diyarbakır Temsilciliği kuruldu

Merkezi Ankara'da bulunan YADER'in Diyarbakır temsilciliği açıldı. Derneğin temsilciliğine Nurettin Yıldız getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan YADER Genel Başkanı Salih Çetin, derneklerinin yetiştirme yurtlarından ayrılanları ve 2828 sayılı kanun ve değişikliklerindeki kanunlarla devletin koruması altında barınan korunmaya muhtaç çocukların maddi ve manevi sorunlarını çözmek, aile birliğinin önemini topluma anlatmada proje ve faaliyetler yapmak ve korunmaya muhtaç çocukların her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Bu amaçları gerçekleştirmek için genel merkezi Ankara'da olmak üzere 7 bölgedeki illerde temsilcileriyle faaliyet sürdürdüklerini belirten Çetin, “Derneğimiz bu bağlamda bahse konu amacımızın etkinliğini arttırmak amacıyla tüm illerde teşkilatlanma çalışmalarına devam etmektedir. Derneğimizin teşkilatlanma çalışmalarında vatanımızın tarihsel süreçte önemli yere sahip olan Diyarbakır ilimizde temsilciliğimiz merkez yönetim kurulu kararınca faaliyete geçirilmiş ve gençlerimize verdiğimiz öneme istinaden YADER Diyarbakır İl Temsilciliğine Nurettin Yıldız kardeşimizin ataması yapılarak, valiliğe de gerekli bildirimde bulunulmuştur” dedi.