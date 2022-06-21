Yenişehir Belediyesinden ücretsiz yaz sporları

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla 15 branşta ücretsiz yaz spor kursları başlattı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonu'nda voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, plates, step aerobik, atletizm, yakın savunma, dart, kickboks, dağcılık (spor tırmanış), taekwondo olmak üzere 15 branşta kurs açtığı belirtildi.

Vatandaşların sporu bir hayat biçimi haline getirebilmeleri amacıyla yaz döneminde spor kurslarını başlattıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları ayrıca destekleyeceklerini de söyledi. Her yaş gurubundan tüm vatandaşları spor kurslarına davet eden Beşikci, “Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha nitelikli ve eğlenceli geçirebilmeleri için yaz spor okulları kurslarımızı hayata geçirdik. Kurslarımızdan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız ücretsiz yararlanabileceklerdir. Yaz spor okulu kurslarımız çerçevesinde voleyboldan yakın savunmaya, halk oyunlarından dağcılığa kadar 15 branşta ücretsiz kurslarımızla ilçemizin havasını değiştireceğiz. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu tür sportif faaliyetlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaz spor okullarındaki eğitimler sonucunda başarılı ve yetenekli vatandaşların, yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda da destekleyeceklerini aktaran Başkan Beşikci, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan, yetenekli sporcularımızın lisanslarını da çıkartıp, askeri, polis okulları, spor liseleri ve beden eğitimi bölümleri sınavlarına da hazırlayacağız. Bu çerçevede geçen kış düzenlemiş olduğumuz kış spor okullarımızda da birçok lisanslı sporcu yetiştirmiştik” ifadelerinde bulundu.