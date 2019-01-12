Acile başvurular her geçen yıl artıyor

Dr. Öner Abidin Balbay, kış mevsiminde acil servise başvurularda artış yaşandığını günlük başvuru sayısının 750'yi geçtiğini bildirdi.

Dr. Öner Abidin Balbay, 2017 yılında acil servise 120 bin civarında başvuru yapılırken, 2018 yılında bu rakamın 140 binlere çıktığını söyledi.

Balbay, “Kış aylarına baktığımızda, yaz aylarında günlük acil başvuru sayısı 350 civarında iken, kış aylarında günlük ortalama 750 civarında hasta başvurmakta. Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda erişkinlerde kronik akciğer hastalığı, kalp ve böbrek hastalığı olan hastalarımızda, gribal enfeksiyonların artışı ile birlikte acile yoğun başvuru olmakta” dedi.

Özellikle bu mevsimde 65 yaş üstü hastaların aşılarını ihmal etmemeleri gerektiği uyarısında bulunan Balbay, eylül ekim aylarında bu aşıların yapılmasıyla acillere gelen hasta sayılarında azalma olacağını vurguladı.

Havanın kirli olduğu dönemlerde, kronik astım, bronşit, koah ve böbrek hastalarının sokağa daha az çıkmaları uyarısında da bulunan Balbay, çocukların da özellikle okul ve kreşlerde salgın griplerden etkilendiğini, bu süreleri evde geçirmeleri ile diğer çocuklara bulaşmasının önüne geçileceğini de belirtti.