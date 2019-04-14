Akçakoca'da simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi

Akçakoca'da Jandarma trafik ekipleri tarafından simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemini vurgulamak için şehir meydanında eğitimler yapıldı.

Akçakoca İlçe jandarma Trafik ekipleri , trafikte emniyet kemeri kullanım alışkanlığını kazandırmak ve gelecek nesillere bu alışkanlığın aktarılmasını sağlamak amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirttiler. Simülasyon aracına binen bazı sürücüler , “10 kilometre hızla giden bir araç bir insanı bu kadar sarsıyorsa 100 kilometre hızla giden bir aracın neler yapabileceğini siz düşünün. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor.” şeklinde konuştular.

Simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi, vatandaşların araca binerek emniyet kemeri eğitimi almasıyla devam etti.