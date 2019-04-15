Başkan Özlü mutluluklara ortak oldu

Faruk Özlü, gençlerin Nişan ve Düğün merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak oluyor.

Başkan Özlü, geçtiğimiz hafta sonu, Yonca ve Şakir Barış çifti, Esra ve Nihat çifti'nin nikâh akitlerine bizzat şahitlik etti. Özlü ayrıca Safiye Baş ile Taner Şen çiftinin nişan törenlerine de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Faruk Özlü,” Hafta sonunda hemşehrilerimizin düğün, nişan davetlerine icabet ederek yalnız bırakmadık İmkân buldukça hemşehrilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz" dedi.

Düğün ve Nişan sahipleri Faruk Özlü'ye davetlerine katıldıkları için teşekkür ettiler.