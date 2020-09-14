Başkan Özlü taziye mesajı yayınladı

Faruk Özlü, Suriye'de Kızılay'da görev yapan ve silahlı saldırı sonucunda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın için başsağlığı mesajı yayınladı. Özlü “Haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim, Düzce'mizin başı sağ olsun” dedi.

Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu, bir personel yaralandı. Düzceli merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın oğlu olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman şehit olması ile ilgili Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü taziye mesajı yayınladı. Özlü,”Suriye'de görev yapan Kızılay personeli, Düzceli kardeşimiz Mehmet Arif Kıdıman'ın şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Acımız çok büyük, bu alçak saldırının faillerini lanetliyorum. Düzce'mizin başı sağ olsun” ifadelerinde bulundu.